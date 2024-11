Juventus su Kvara? Dalla Georgia: "Non ci andrà mai! In Italia solo il Napoli..."

Secondo alcune indiscrezioni la Juventus avrebbe inserito anche Khvicha Kvaratskhelia nella propria wishlist per la prossima stagione. Un'operazione che pare comunque difficile, anche per la volontà del giocatore. Come ricorda il giornalista georgiano Kahkha Dgebuadze, l'agente di Kvara si era già espresso sulla vicenda. Questo scrive il collega su X:

"Non so cosa voglia Giuntoli, non posso commentare. Ma non c'è modo che Kvara vada a giocare per la Juventus. A proposito, è qualcosa che Jugheli mi ha detto l'anno scorso, che Kvara non giocherà mai per nessun club italiano. Sono abbastanza sicuro che Kvara capisca perfettamente quali sono le linee rosse che esistono e sono sicuro che non farà mai un passo che distruggerà l'amore e il sostegno che i napoletani gli hanno dato".