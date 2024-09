Juventus su Osimhen? No, Giuntoli ha già avviato i contatti per un ex obiettivo azzurro

L'uomo mercato della Juventus Cristiano Giuntoli ha già avviato i primi contatti per Jonathan David, centravanti della nazionale canadese legato al Lille da un contratto in scadenza il prossimo giugno. Il dirigente bianconero ha avuto i primi approcci per capire margini e costi di una operazione da definire senza esborso del cartellino: il calciatore classe 2000, già a quota cinque gol a stagione tra club e nazionale, da tempo ha chiarito alla società transalpina che non vuole rinnovare il contratto in scadenza nel 2025 per fare il 'salto' in un top club europeo al termine di questa stagione.

Per la verità, già la scorsa estate David è stato vicino all'addio dal Lille. Il club francese che chiedeva 20-25 milioni di euro ha ricevuto diversi approcci da tutta Europa, anche da club italiani come Roma, Napoli e Milan. Nessun club però ha deciso di affondare il colpo per il classe 2000, anche perché in estate - nonostante un contratto ancora in essere - il procuratore del calciatore canadese chiedeva cinque milioni di euro alla firma. Dettaglio non da poco, che unito a una richiesta di ingaggio decisamente importante di 5-6 milioni l'anno ha allontanato le squadre interessate.

Sono cifre che aumenteranno nel 2025. Senza più esborso per il cartellino i club interessati a David - oltre a un ingaggio importante da corrispondere al calciatore - dovranno prendere in esame una richiesta di commissione decisamente più alta. Richieste comunque possibili per club come la Juventus, anche se in questo caso molto dipenderà dal rendimento di Vlahovic e dalla trattativa col serbo per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026. Se su entrambi i fronti non arriveranno le risposte giuste, ecco che l'ex Fiorentina a fine stagione potrebbe ritrovarsi fuori dal progetto Juve. Un po' come accaduto questa estate a Federico Chiesa. A riportarlo è TMW.