Kaladze: "Kvara lo vedo bene al Real Madrid, è adatto ad Ancelotti"

Intervenuto a WinWin Sports, Kakha Kaladze - ex difensore del Milan e della Georgia - ha parlato di Kvicha Kvaratskhelia. L'esterno offensivo del Napoli, oltre a guidare la Nazionale georgiana agli Europei, è un nome caldo del mercato.

In questo senso, Kaladze ha espresso una preferenza per il suo futuro come riportato da AS: "Mi piacerebbe vedere Kvara al Real Madrid: può giocare in una squadra così, Ancelotti è uno dei migliori allenatori. Lo ha dimostrato. È un buon amico dei ragazzi. Usa le abilità dei giocatori nel modo giusto, posizionandoli nelle giuste posizioni, con le giuste tattiche".