Kean, occhio all’Arabia: l'Al Hilal (dopo il no di Osimhen) ha chiesto informazioni

vedi letture

L'Arabia Saudita continua a osservare molto da vicino Moise Kean. L'Al Qadsiah ha praticamente chiuso per Mateo Retegui e difficilmente tornerà alla carica per l'italiano della Fiorentina, ma c'è comunque un club che vorrebbe portarlo in Asia. Secondo quanto riportato da FirenzeViola.it, si tratta dell'Al Hilal di Simone Inzaghi, che dopo aver incassato il no di Victor Osimhen ha chiesto informazioni per l'ex Juventus e PSG. Al momento non risulta essere stata presentata nessuna offerta, ma la sensazione è che Stefano Pioli non possa stare tranquillo fino alla scadenza della clausola da 52 milioni di euro, ovvero il 15 luglio.

Nel frattempo il Manchester United rimane in corsa, mentre appare più complicato un suo approdo al Milan di Massimiliano Allegri. Infine c'è il Napoli, con cui gli ultimi contatti risalgono alla settimana scorsa. Il centravanti non ha mai preso posizione, né in un senso, né nell'altro. Rocco Commisso e gli altri uomini mercato attendono metà mese, dopodiché gli offriranno un nuovo contratto da 4 milioni di euro a stagione, che però costerebbe al lordo solo 5,2 milioni ai toscani, grazie al Decreto Crescita. Nel 2024-2025, il 25enne ha giocato 32 partite in Serie A, 9 in Conference League, due nel preliminare della competizione europea e una in Coppa Italia, segnando rispettivamente 19, 3, 2 e un gol, per un totale di 25 reti.