Kiss Kiss - Il Napoli vuole Skriniar! Contatti col Psg, affare slegato da Kvara

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’:

“Il Napoli avrà anche dormito nel non offrire subito un rinnovo a Kvara, ma poi il Napoli ha fatto il suo e il calciatore ha rifiutato. Ci arriva una conferma che il Napoli sta monitorando due situazioni. Danilo è molto vicino alla rescissione contrattuale con buonuscita a favore del calciatore che ha chiesto del tempo al Napoli. Vorrebbe capire se ci sono le condizioni per far rientro in Brasile. Il Napoli, slegando qualsiasi discorso dall’affare Kvaratskhelia, sta monitorando la situazione Skriniar e sta capendo la formula corretta per farlo arrivare alla corte di Conte. Skriniar è in uscita dal PSG, il Napoli lo vorrebbe in prestito ma l’ostacolo è l’ingaggio che è di 9 mln netti a stagione. Il PSG avrebbe aperto al prestito con diritto di riscatto, ma il Napoli deve pagargli l’ingaggio restante, vale a dire 4.5 mln. Il Napoli vorrebbe dividere il restante ingaggio in due, una la pagherebbe il Napoli e l’altra il PSG”.