Kiss Kiss - Meret, avanza trattativa per il rinnovo. Marotta spettatore interessato

"Non vi lasciate impressionare, il Napoli prova a rinnovare Meret e c’è lo spettatore interessato che è Marotta". Così Valter De Maggio durante Radio Goal a Kiss Kiss Napoli. Si parla del futuro del portiere azzurro in scadenza ma con una trattativa per il rinnovo ancora aperta.

La volontà delle parti è quella di proseguire insieme, ma prima bisognerà raggiungere l'accordo economico. Sullo sfondo l'Inter, interessata al calciatore. Ma il Napoli vuole blindare Meret e Meret vuole restare, come riferito dal suo agente pochi giorni fa. Trattativa in corso per il rinnovo. Giorni decisivi.