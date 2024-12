Kiwior a gennaio non si fa: l'Arsenal ha chiarito la sua posizione al Napoli

Prosegue la ricerca del Napoli a un nuovo difensore centrale dopo l'inforunio di Buongiorno. Tanti nomi in ballo ma qualcuno dovrà essere cancellato dall'elenco. Come Kiwior, come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.

L’Arsenal chiude alla cessione in prestito di Jakub Kiwior, 24 anni, nazionale polacco con un passato allo Spezia che i Gunners preferirebbero eventualmente cedere a titolo definitivo: difficile avallare un investimento ingente per un giocatore destinato a partire nelle retrovie rispetto a Rrahmani e Buongiorno.