Ultim'ora Sky - Lookman a un passo dall'Atletico per 40mln. Salta Sulemana al Napoli?

Ademola Lookman è ad un passo dal trasferimento all'Atletico Madrid. Come riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky Sport, l'Atalanta incasserà 36 milioni di euro per il cartellino più 4 di bonus: è stato quindi già raggiunto l'accordo tra i club ed ora è molto vicina anche l'intesa tra i Colchoneros e gli agenti del nigeriano.

Se verrà finalizzato il passaggio di Lookman all'Atletico Madrid, l'Atalanta bloccherà la partenza di Kamaldeen Sulemana - obiettivo del Napoli - non potendo privarsi di due calciatori nello stesso ruolo. In quel caso, gli azzurri virerebbero su Alisson Santos dello Sporting CP, che è attualmente in stand-by ma sarebbe tutto pronto per lo svolgimento delle visite mediche. Le prossime ore saranno decisive per il mercato del club azzurro.