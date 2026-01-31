Ultim'ora Il Napoli aspetta Sulemana ma dipende da Lookman, Rai: Santos in stand-by

vedi letture

Il Napoli è alla ricerca di un'ala d'attacco sul calciomercato e la prima scelta è Kamaldeen Sulemana dell'Atalanta: lo sviluppo di questa operazione dipende però da Ademola Lookman. Come riportato a RaiNews24 da Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato, la Dea ha raggiunto un accordo verbale con l'Atletico Madrid, il quale sta trattando per arrivare ad un'intesa con gli agenti del nigeriano.

Se Lookman andrà ai Colchoneros, l'Atalanta bloccherà la partenza di Sulemana, non potendo privarsi di due calciatori nello stesso ruolo. In quel caso, il Napoli chiuderà a stretto giro per Alisson Santos dello Sporting CP, che è attualmente in stand-by ma sarebbe già tutto pronto per lo svolgimento delle visite mediche. Le prossime ore saranno decisive per il mercato del club azzurro.