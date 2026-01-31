Ultim'ora Infortunio Di Lorenzo, il Napoli va sul mercato? Rai: occhio a Juanlu Sanchez

vedi letture

Giovanni Di Lorenzo nel match contro la Fiorentina è uscito in lacrime in barella nel primo tempo, a causa di un infortunio al ginocchio. Le sensazioni sono tutt'altro che positive e se dovesse essere confermato un lungo stop per il capitano, non è escluso che il Napoli cerchi un sostituto sul calciomercato. Come riportato a RaiNews24 da Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato, si potrebbero riaprire dei margini di trattativa con il Siviglia per Juanlu Sanchez.