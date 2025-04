Kulusevski può tornare in Italia? Ci pensa il Napoli, ma la cifra è choc

Dejan Kulusevski potrebbe tornare in Italia. Lo svedese, come riportato da GiveMeSport, è in uscita dal Tottenham, motivo per cui Milan e Napoli potrebbero affondare il colpo nelle prossime settimane. Non sarà però facile convincere gli Spurs a cedere il giocatore, al momento la richiesta è intorno ai 50 milioni di sterline, circa 60 milioni di euro: col contratto in scadenza nel 2028, l'obiettivo è quello di monetizzare il più possibile l'eventuale cessione dell'ex Juventus.

È chiaro che l'eventuale arrivo di Fabio Paratici al Milan (mancano ancora i dettagli, il club infatti vuole cautelarsi in caso di condanna penale dell'ex dirigente della Juventus nell’inchiesta Prisma e per questo vuole mettere nel contratto un clausola d’uscita) potrebbe essere determinante, ma allo stesso tempo il Napoli vuole rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.