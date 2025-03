Kvara, clamoroso Sky: in estate il Liverpool offriva di più e un anno in prestito

Il Liverpool ci ha provato in maniera importante per Khvicha Kvaratskhelia quando vestiva ancora la maglia del Napoli e prima che il PSG lo acquistasse lo scorso gennaio. Lo riporta Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, sul suo sito. Una vera e propria indiscrezione relativa all'estate scorsa nel giorno in cui le due squadre sono pronte ad affrontarsi per l'andata degli ottavi di finale di Champions League.

"La scorsa estate, il Liverpool ha provato a strappare Khvicha Kvaratskelia al Napoli. Negli ultimi giorni della finestra estiva di mercato, i Reds hanno messo sul tavolo un’offerta monstre: circa 100 milioni di euro per acquistare il georgiano. La società inglese, però, aveva intenzione di lasciare per un anno il classe 2001 in prestito al Napoli. Gli azzurri non hanno preso in considerazione la soluzione e hanno deciso di rifiutare la ricca offerta".