Kvara lascia il Napoli: il PSG ha fissato le visite mediche già per questa settimana

Khvicha Kvaratskhelia lascia il Napoli e si trasferisce in Francia. Il Paris Saint Germain ha già programmato le visite mediche dell'esterno d'attacco georgiano per questa settimana.

Lo riferisce su X il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano: “Il direttore sportivo del PSG Luis Campos ha chiuso verbalmente l'accordo lunedì, i presidenti del PSG e del Napoli Nasser Al Khelaifi e Aurelio de Laurentiis lo hanno siglato oggi. Ora il Napoli intensifica gli sforzi per il sostituto”.

PSG have already planned for Khvicha Kvaratskhelia’s medical this week.



PSG director Luis Campos closed the deal verbally on Monday, PSG and Napoli presidents Nasser Al Khelaifi & Aurelio de Laurentiis sealed it today.



Napoli, stepping up efforts for replacement now.