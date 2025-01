Kvara-PSG, Romano annuncia: “Contratto di 5 anni, c’è l’accordo! I dettagli”

Khvicha Kvaratskhelia si avvicina sempre di più al Paris Saint-Germain. Il giocatore ha chiesto al Napoli di essere ceduto già a gennaio, come annunciato da Antonio Conte nella conferenza stampa di presentazione della sfida al Verona.

Le ultime sulla trattativa le fornisce il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano, che su X scrive: “Il Paris Saint-Germain ha concordato ogni termine del contratto di Khvicha Kvaratskhelia per i prossimi cinque anni. Lo stipendio sarà quadruplicato o quintuplicato rispetto a quello attuale al Napoli. Il PSG è in trattative con il Napoli, come rivelato qui due giorni fa…”.

🚨 Paris Saint-Germain have agreed every term of Khvicha Kvaratskhelia’s contract for the next five years.



The salary will be x4/5 his current one at Napoli.



PSG are in negotiations with Napoli, as revealed here two days ago…



