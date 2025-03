L'attaccante perfetto per Conte ha una clausola da 52mln

vedi letture

52 milioni di clausola rescissoria. Una cifra che sembrava alta, altissima, per Moise Kean. E che invece 'rischia' di essere un'occasione straordinaria. . Arrivato dalla Juventus nell’estate scorsa per 13 milioni di euro più eventuali 5 di bonus, l'attaccante della Fiorentina - tacco al Maradona per il 2-1 di Gudmundsson - ha dimostrato di essere un acquisto azzeccato, ripagando la fiducia della società e dell’allenatore Raffaele Palladino con un rendimento di altissimo livello. Ha già raggiunto quota 20 gol in tutte le competizioni nella sua prima stagione con la maglia viola.

L'attaccante classe 2000, secondo Tmw, ha mercato. In Premier League il West Ham, il Newcastle e l'Arsenal hanno sondato il terreno con l'entourage per capire margini di una trattativa e volontà del giocatore. Ma Kean sarebbe anche perfetto per il Napoli. Le sue sono caratteristiche tecniche coerenti con il calcio di Conte. Forza fisica, fiuto del gol ma anche abilità nella protezione del pallone per far salire la squadra.