L'Equipe - Il Psg cambia politica: stop alle star strapagate, niente follie neanche per Osimhen

vedi letture

I manager parigini hanno anche presentato un progetto incentrato meno sulle stelle e più su giovani di talento come Warren Zaire-Emery

Anche gli sceicchi hanno detto basta: al Paris Saint Germain è finita l’era delle star strapagate e capricciose. Lo scrivono i francesi dell'Equipe, sottolineando che il club francese in questa sessione di mercato non vuole fare nessuna follia, nemmeno per l'attaccante del Napoli, in uscita, Victor Osimhen.

I manager parigini hanno anche presentato un progetto incentrato meno sulle stelle e più su giovani di talento come Warren Zaire-Emery e sul collettivo. L'addio di Mbappè ha dunque chiuso una fase del club, ormai stanco dei ripetuti capricci delle sue stelle strapagate.