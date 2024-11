L'Inter ha provato a soffiare Buongiorno al Napoli al fotofinish: il retroscena

Alessandro Buongiorno è senza dubbio uno dei punti di forza di quest'annata del Napoli. Il difensore arrivato in estate dal Torino stasera sarà titolare contro l'Inter, la squadra che l'ha tentato proprio al fotofinish dell'operazione che l'ha poi portato a Napoli. A luglio, all’ultimo centimetro dell’ultima curva della strada verso la firma, l’Inter ha provato a soffiare Buongiorno al Napoli.

Invano: tutto fatto, tutto deciso, non si torna indietro. Grazie mille e alla prossima: il difensore, del resto, è un tipo estremamente educato e cortese nonché di principi. Poco dopo, fu sempre lui a raccontare di non aver mai preso in considerazione la corte della Juventus, considerando la sua estrazione granata. A riportare il retroscena è il Corriere dello Sport.