L'ultima idea per il post-Osimhen: la favola di Omorodion e il rapporto speciale con la madre

Ultimo nome accostato al Napoli per il post-Osimhen Samu Omorodion, attaccante di proprietà dell'Atletico Madrid in prestito all'Alavés.





Ultimo nome accostato al Napoli per il post-Osimhen Samu Omorodion, attaccante di proprietà dell'Atletico Madrid in prestito all'Alavés.

La favola di Omorodion. Il centravanti spagnolo classe 2004 di origini nigeriane, ha una storia molto particolare che sembra essere una favola. Fino a un anno fa, infatti, giocava nella quarta divisione spagnola con il Recreativo Granada (seconda squadra del club andaluso che milita in prima divisione) e il primo gol realizzato in Liga è stato proprio contro l'Atletico Madrid (rete del momentaneo pareggio del match vinto poi dalla squadra di Simeone 3-1). I Colchoneros hanno deciso di acquistarlo proprio dopo averlo affrontato nella prima giornata del campionato in corso. Trasferimento a titolo definitivo per 6 milioni di euro e subito prestito all'Alaves, con cui è andato a segno in 9 occasioni finora.

Il rapporto speciale con la madre. Omorodion ha un gran rapporto con la madre Edith ed è anche per lei che sta lavorando duramente: "Avevo chiaro l'obiettivo - ha raccontato a Relevo -, volevo che mia madre avesse una vita più tranquilla. In questi anni ha fatto di tutto per dare una vita migliore a me e mia sorella, la gente non può neanche immaginarlo. Quando ho firmato con l'Atletico le ho detto: 'Mamma, presto smetterai di lavorare'. Era al lavoro, ha iniziato a urlare perché non ci credeva. Un momento davvero speciale".