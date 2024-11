La FIGC dice di sì alla Serie A: dal 1° al 10 giugno 2025 finestra extra di mercato

Risposta immediata e positiva della FIGC, secondo quanto riporta Sky Sport, alle richiesta presentata dalla Lega Serie A, seguendo le indicazioni già arrivate dalla FIFA, di poter avere una finestra di calciomercato anticipata, dal 1 al 10 giugno del 2025, di un mese rispetto all'apertura ufficiale delle trattative.

Una richiesta principalmente a favore delle squadre al Mondiale per club, che sono Inter e Juventus, in modo da poter far giocare i nuovi tesserati già dal 15 giugno (data di inizio della competizione che si giocherà negli Stati Uniti fino al 13 luglio).

L'autorizzazione da parte della Federcalcio arriva un mese e mezzo dopo la decisione della Fifa, in base alla quale "le Associazioni Membro Fifa dei club partecipanti alla Coppa del Mondo per Club Fifa avranno la possibilità di aprire una finestra di mercato eccezionale dal 1° al 10 giugno 2025 (per tutti i loro club affiliati) prima dell'inizio della competizione. La decisione di aprire o meno una finestra aggiuntiva rimane comunque a totale discrezione di ciascuna Associazione Membro Fifa interessata".