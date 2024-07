La grande domanda che tutti si stanno ponendo su Osimhen a Castel di Sangro

vedi letture

Altro che addio. Osimhen parte di nuovo, stavolta va a Castel di Sangro. La domanda ricorrente ora è la seguente: a Dimaro ha saltato le due amichevoli nonostante si allenasse in gruppo regolarmente, farà lo stesso anche in Abruzzo o Conte lo schiererà? Domenica la prima amichevole. Il campionato che riparte si avvicina, così come la Coppa Italia, e presto non sarà più tempo di esperimenti. Osimhen fa parte della rosa e senza addio potrebbe anche scendere in campo per i test amichevoli. In attesa del mercato...