La Juve s'inserisce per En-Nesyri! Dalla Turchia: "Offerta ufficiale al Fenerbahçe"
La Juventus prova ad inserirsi su un obiettivo di mercato del Napoli. Secondo quanto riferito dal giornalista turco Yagiz Sabuncuoglu sul proprio account X, il club bianconero ha infatti presentato un’offerta ufficiale al Fenerbahçe per l’attaccante marocchino Youssef En-Nesyri, impostando l’operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto.
Ora la palla passa al Fenerbahçe, chiamato a valutare la proposta della Juventus, mentre restano da definire i dettagli economici e la volontà del giocatore, impegnato in Coppa d'Africa fino a domani, giorno della finale Marocco-Senegal.
ÖZEL | Juventus, Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri'yi satın alma opsiyonuyla kiralamak için resmi teklif yaptı! https://t.co/yjEgGXhQC2— Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) January 17, 2026
