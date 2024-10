La Juventus sfida il Napoli: sondaggio con il Parma per il 2003 Bonny

Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di TuttoJuve.com, la Juventus è tra le big italiane (come Inter, Milan e Napoli) che si è informata per Ange Yoan Bonny (21).

Un sondaggio quello della dirigenza bianconera, effettuato nelle scorse settimane, sempre molto attenta nei confronti di chi si mette in luce nel campionato nazionale. Ed è nuovamente flirt, non è la prima volta che Madama mette gli occhi su Bonny: accadde nel 2022 e l'interesse era per l'U23.