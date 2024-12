La Lazio cerca un centrocampista, ma molla Folorunsho: i nomi nel mirino

La Lazio di Marco Baroni vola e si gode l'entusiasmo derivante dal successo sul Napoli sia in Coppa Italia che in campionato e più in generale un avvio di stagione al di sopra delle aspettative dopo la mezza rivoluzione dell'ultimo mercato estivo. Per continuare a sognare, scrive oggi Il Messaggero, Lotito e Fabiani hanno promesso all'allenatore un rinforzo a centrocampo nel mercato di gennaio in modo da rendere più lunga la possibilità di rotazione: tanti i nomi nella lista dei dirigenti biancocelesti che comunque non vorrebbero mettere in programma un investimento particolarmente importante, rimandando così eventuali spese elevate alla prossima sessione estiva, quando saranno chiari gli obiettivi raggiunti. Molto dipenderà dalle occasioni che si creeranno, ma come detto i nomi attenzionati sono tanti, in Italia e all'estero.

Piacciono Bondo e Bianco del Monza, così come Fazzini dell'Empoli. Sembra difficile, comunque, che le due società possano privarsi a gennaio dei propri giocatori vista la difficile corsa per la salvezza. All'estero invece attenzione ad Adrian Zeljkovic, talento della Dinamo Zagabria già seguito in passato. In Francia, al Reims, gioca invece Valentin Atangana. In Inghilterra, invece, ci sono due profili affascinati come Cesare Casadei e Carney Chukwuemeka, giovane talento seguito in estate anche dal Milan.