La leggenda del Man Utd: "Garnacho? Se ne può anche fare a meno. Ha due difetti"

vedi letture

La leggenda del Manchester United Paul Scholes ha parlato di Garnacho commentando le voci dell'interesse sempre più insistente del Napoli per il talento argentino come erede di Kvaratskhelia.

"Penso che lo United possa fare anche a meno di Garnacho. Sebbene sia un giocatore giovane e interessante, sbaglia un po' troppo da un punto di vista tecnico, come ieri, e volte la sua capacità decisionale è sbagliata. Da tifoso dello United, se vendessero Garnacho non ne sarei preoccupato". Sotto accusa l'argentino per un errore nel primo tempo contro il Southampton, un tiro a lato in area da ottima posizione. Garnacho con Amorim sta imparando a fare altro, a giocare più dentro al campo, con risultati al momento altalenanti seguendo quanto scrivono in Inghilterra.