La Roma molla Chiesa? Relevo: i giallorossi insistono per Soulé

Federico Chiesa è uno dei nomi più caldi di questa finestra di mercato estiva. L'attaccante della Nazionale è in uscita dalla Juventus che ha comunicato al giocatore di non ritenerlo parte del nuovo progetto tecnico di Thiago Motta. Così nelle scorse settimane diverse squadre si erano fatte avanti per il classe 1997: su tutte la Roma, ma anche il Napoli ha mostrato interesse.

Intanto però Chiesa ha messo in stand-by qualsiasi trattativa, poiché vuole ugualmente partecipare al ritiro di preparazione estiva per valutare con calma la situazione. Così la Roma pare stia virando su un altro obiettivo guardando sempre in casa bianconera: Matias Soulé. Come riportato da Matteo Moretto, giornalista Relevo, i giallorossi sono fortemente interessati all'attaccante argentino e hanno intenzione di presentare una proposta alla Juventus nei prossimi giorni. Se la trattativa dovesse andare in porto ci sarebbe un altra squadra da depennare dalla lista delle pretendenti per Federico Chiesa, e chissà se non si aprirebbero le porte per il Napoli.