La strategia di Cairo a vuoto? Per Sky Buongiorno questa sera sarà in panchina

Il Napoli ha messo nel mirino Alessandro Buongiorno che rappresenta il primo obiettivo per rinforzare la linea a tre di Antonio Conte.

Il Napoli ha messo nel mirino Alessandro Buongiorno che rappresenta il primo obiettivo per rinforzare la linea a tre di Antonio Conte. La trattativa è tutt'altro che semplice, anche perché Cairo attende gli Europei per alzare la richiesta o sfruttare l'inserimento di qualche big europea, magari inglese. In realtà il difensore del Torino non dovrebbe partire titolare quest'oggi nella gara d'esordio dell'Italia.

Secondo Sky vedremo un'Italia in versione 'camaleonte' per questa prima sfida a Euro 2024 con una difesa a 4 in fase di non possesso pronta a trasformarsi a 3 in fase di possesso palla. Al centro della difesa niente Buongiorno, come detto, ma probabile maglia da titolare per Calafiori al fianco di Bastoni. Barella ha lavorato in gruppo. Alla rifinitura presente anche Fagioli, non ancora però al 100% A guidare il reparto avanzato sarà Scamacca, con Chiesa-Frattesi-Pellegrini a supporto.

ITALIA (4-2-3-1) la probabile formazione: Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Jorginho, Barella; Chiesa, Frattesi, Pellegrini; Scamacca. Ct. Spalletti

ALBANIA (4-3-3) la probabile formazione: Berisha; Hysaj, Ismajli, Djimsiti, Mitaj; Asllani, Ramadani, Bajrami; Asani, Broja, Seferi. Ct. Sylvinho