Lang al Napoli, il PSV guarda oltre: già individuato il sostituto

Dall’Olanda arriva un’ulteriore conferma, seppur indiretta, del trasferimento ormai imminente di Noa Lang al Napoli. Secondo quanto riportato da Voetbal International, il PSV avrebbe già avviato le manovre per sostituire l’esterno olandese, individuando in Ruben Van Bommel il suo erede. Il club di Eindhoven avrebbe infatti contattato l’AZ Alkmaar per sondare i margini della trattativa.

Su Van Bommel si era già mosso il Bologna, che avrebbe presentato un’offerta da 15 milioni di euro, ma l’AZ non sembra disposto a cedere il giocatore per quella cifra, tantomeno a una diretta concorrente come il PSV. L'attuale contratto di Van Bommel scade il 2027 ed il club di Eindhoven sarebbe pronto ad impegnarsi con lui con un lungo accordo. Van Bommel ha completato la sua seconda stagione all'AZ. Ha segnato 17 gol e fornito 6 assist in 73 partite.