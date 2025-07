Lang al Napoli, il PSV pensa al sostituto: nella lista c’è anche Zaniolo

Nicolò Zaniolo sarebbe finito nel mirino del PSV Eindhoven come possibile rinforzo per sostituire Noa Lang, ormai promesso sposo del Napoli. Il club olandese sta valutando l'esterno offensivo italiano, reduce da due prestiti consecutivi in Serie A con Atalanta e Fiorentina.

Dopo l’ultima esperienza in maglia viola, rivelatasi al di sotto delle aspettative, Zaniolo è rientrato al Galatasaray, club proprietario del suo cartellino. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il classe 1999 potrebbe ora approdare in Eredivisie per una nuova avventura internazionale: sarebbe la sua prima esperienza nei Paesi Bassi e l’ennesima tappa di un percorso in cerca di rilancio e continuità, dopo le difficoltà incontrate in Turchia e in Italia.