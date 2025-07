Ufficiale Lang, ci siamo! Il PSV annuncia il sostituto: arriva dall'AZ Alkmaar

Il PSV Eindhoven piazza un colpo importante in attacco assicurandosi Ruben van Bommel. Il giovane talento olandese, 20 anni, lascia l'AZ Alkmaar e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030 con i campioni d’Olanda. Indosserà la maglia numero 7 e lunedì raggiungerà il ritiro in Germania per iniziare la preparazione con i nuovi compagni. "Non potevo scriverla meglio questa storia", ha dichiarato emozionato Ruben al momento della firma. Un ritorno che ha il sapore del destino: l’attaccante ha militato per sette anni nel vivaio del PSV prima di passare al MVV e poi all’AZ. In più, suo padre Mark van Bommel è una leggenda del club. "Giocare nella prima squadra del PSV è sempre stato un sogno segreto", ha ammesso il nuovo acquisto.

"Se il PSV mi avesse chiamato, sapevo che avrei voluto tornarci". L’investimento del club non è da record (circa 15 milioni di euro), ma denota grande fiducia nel giovane attaccante: "So che ci sarà pressione, ma ci sono abituato: ce l’ho fin da bambino. Sono motivato a crescere ancora e a vincere tanti trofei qui", ha aggiunto Ruben, che ha firmato il contratto davanti alla sua famiglia, incluso papà Mark: "Un giorno che non dimenticherò mai".