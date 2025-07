Lang, ci siamo per le visite! Romano: "Quasi completate pratiche sui diritti d'immagine"

vedi letture

Noa Lang sarà senza dubbio il terzo colpo dell'estate del Napoli dopo Kevin De Bruyne e Luca Marianucci. L'operazione per l'esterno offensivo olandese è ormai giunta alla conclusione e si attende solo di fissare le visite mediche, cosa che avverrà a breve perché ormai si stanno risolvendo tutti gli ultimi dettagli. Lo fa sapere Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, tramite il proprio canale Youtube:

"Tanti mi chiedono perché ancora non sono state prenotate le visite mediche di Noa Lang. C'è un tema che si sta completando, non c'è stato un vero e proprio problema, ma delle pratiche burocratiche legate ai diritti d'immagine di Noa Lang. Napoli pronto a chiudere anche per Sam Beukema col Bologna".