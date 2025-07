Lang, ecco la data delle visite mediche: il Napoli spinge per farle fare a un altro rinforzo

Il Napoli vorrebbe far sostenere le visite mediche a Noa Lang e Sam Beukema prima del ritiro di Dimaro. Anzi, a ridosso della partenza per il Trentino. A farlo sapere che il Corriere della Sera oggi in edicola, che si sofferma anche sulla questione Victor Osimhen-Galatasaray:

"Il Napoli, che lunedì farà sottoporre Noa Lang del Psv alle visite mediche (forse anche Beukema, minima la distanza con il Bologna), freme perché senza l’incasso della cessione del nigeriano rallenterebbero le operazioni di Darwin Nunez e/o Lucca (nel mirino anche dell’Atalanta)"