Sterling-Napoli, da Torino: solo se il Chelsea si accolla il 70% dell'ingaggio!TuttoNapoli.net
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
giovedì 22 gennaio 2026, 18:20Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone

Il Napoli prepara la rivoluzione sugli esterni. Con Noa Lang ormai a un passo dal Galatasaray – operazione in prestito oneroso da 2 milioni con diritto di riscatto tra 27 e 28 milioni – la dirigenza lavora al sostituto.Tra i nomi in lista c’è Raheem Sterling.

Si ragiona su un prestito, con almeno il 70% dell’ingaggio a carico del Chelsea. Resta l’incognita sulla condizione dell’inglese, reduce da un semestre di inattività. I contatti sono in corso. A riportarlo è Tuttosport.