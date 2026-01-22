Ultim'ora Lucca-Nottingham, è fatta! Sky: è già in partenza per l'Inghilterra

Accelerata decisiva per il futuro di Lorenzo Lucca. Dopo l'here we go di Fabrizio Romano, arrivano conferme anche da Sky Sport: l'attaccante è pronto a volare in Inghilterra per unirsi al Nottingham Forest: l’operazione si è sbloccata nelle ultime ore e ora va soltanto completata.

Formula definita: prestito da 1 milione con opzione di acquisto non obbligatoria fino a 40 milioni. Visite mediche già in agenda, contatti positivi con l’agente Riso e partenza prevista in giornata. Per Lucca è il momento della Premier.