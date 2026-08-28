Lang-Galatasaray, pista aperta! Manna prepara l'assalto al sostituto: ha un preferito

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Noa Lang resta nel mirino del Galatasaray: se parte, il Napoli punta su Gabriel Jesus, alternative Guiu e Woltemade. Tutto dipende da Rafael Leao

Il futuro di Noa Lang resta centrale per il calciomercato del Napoli. La cessione dell’olandese permetterebbe al direttore sportivo Giovanni Manna di provare a regalare a Max Allegri un nuovo rinforzo in attacco: il primo nome resta Gabriel Jesus, ma prende quota anche la pista Nick Woltemade. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Galatasaray tiene aperta l’opzione Lang in attesa della decisione di Rafa Leao: se il portoghese dovesse scegliere l’Aston Villa, il club turco potrebbe tornare sull’esterno azzurro.

Lang-Galatasaray, tutto dipende da Leao: il Napoli chiede 25 milioni

La scelta dell’attaccante del Milan può quindi indirizzare anche le ultime mosse del Napoli. Se Leao accettasse il Galatasaray, Lang uscirebbe dai piani dei turchi; in caso contrario, per l’olandese potrebbe riaprirsi la strada verso Istanbul. La formula indicata - aggiunge il quotidiano - è quella della cessione a titolo definitivo oppure del prestito con obbligo di riscatto da 25 milioni di euro: un’operazione che libererebbe un posto in lista e garantirebbe le risorse per intervenire in entrata. Senza un’uscita, invece, i margini sarebbero quasi nulli. Per questo è stata rifiutata l’offerta dell’Atalanta, che proponeva un prestito da 2 milioni più uno di bonus e un diritto di riscatto da 20 milioni. I bergamaschi restano interessati, ma la soluzione turca consentirebbe agli azzurri di programmare con maggiore certezza l’assalto al nuovo attaccante.

Gabriel Jesus resta il primo nome, Guiu sullo sfondo

Il preferito di Manna secondo il Corriere dello Sport resta Gabriel Jesus, sempre più lontano dall’Arsenal. Il brasiliano non è stato convocato da Arteta e ieri non si è nemmeno allenato con i Gunners, che lo valutano circa 20 milioni di euro. La sua situazione continua quindi a essere monitorata dal Napoli, pronto all'assalto qualora si sbloccasse la cessione di Lang. Sullo sfondo resta anche Marc Guiu, classe 2006 del Chelsea per il quale la richiesta si aggira sui 25 milioni di euro.

Woltemade-Napoli, contatti con il Newcastle: l’idea è il prestito

L’altra pista porta a Nick Woltemade. Manna ha avviato i contatti con il Newcastle per verificare la possibilità di prendere in prestito il tedesco, attaccante di 24 anni e 198 centimetri d’altezza, con caratteristiche di manovra considerate adatte al gioco di Allegri. Il club inglese lo ha pagato 69 milioni di euro e una cessione a una cifra molto inferiore avrebbe conseguenze sulla sua capacità di spesa: ecco perché il trasferimento temporaneo potrebbe rappresentare una soluzione per tutte le parti. Anche in questo caso, però, il Napoli aspetta prima di sbloccare le uscite: il futuro di Lang resta la chiave per il nuovo colpo in attacco.