Ultim'ora Lang-Galatasaray, Romano: "Contatti col Napoli, ecco cosa manca per chiudere"

vedi letture

Fabrizio Romano e Matteo Moretto, giornalisti ed esperti di mercato, hanno parlato delle trattative del Napoli attaverso Youtube.

Moretto: "E' vero che il Napoli è su Giovane, nel senso che è sicuramente uno dei club che sta monitorando con grande attenzione la situazione di Giovane. E' un calciatore che piace e che piaceva al Napoli già mesi. Evidentemente con la possibile uscita di Noa Lang, poi il Napoli ha bisogno di un calciatore in quella zona del campo".

Romano: "Su Noa Lang si sta aspettando di fissare questa cifra del diritto di riscatto. Ieri c'è stato un po' qualche momento di paura durante gli ultimi secondi della partita di Copenhagen per una botta veramente importante che ha preso Lanh nell'ultimo pallone della partita, ma non è diventato poi un discorso serio. Per fortuna di tutti, di Noa Lang, del Napoli, del Gala. Oggi Napoli Galata saranno in contatto per fissare la cifra del diritto di riscatto e poi procedere con la chiusura. L'accordo col giocatore c'è già, questo lo possiamo confermare".