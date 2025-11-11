Lang scontento per il poco spazio! Romano: “Da un mese ne parla col suo entourage”

vedi letture

Oggi c’è stato grande fermento intorno al nome di Stanislav Lobotka, tra le dichiarazioni del suo agente e quelle del giocatore. Si è creata grande confusione, ma è giusto però chiarire che le parole dell’agente di Lobotka, riferisce Fabrizio Romano, risalgono a circa un mese fa, in un contesto locale e più leggero, non in un’intervista formale o polemica. Resta comunque un messaggio significativo, ma va collocato nel giusto periodo. Nel frattempo, l’agente di Lobotka è tornato a parlare oggi, chiarendo il rapporto tra il centrocampista e Conte, cercando di tranquillizzare l’ambiente. Non sembra che Lobotka rappresenti un problema in questo momento: le difficoltà riguardano piuttosto alcuni nuovi giocatori.

Tra questi c’è Noa Lang, che da tempo mostra segni di malcontento. È più di un mese che il giocatore non è soddisfatto della situazione. Uno dei limiti che gli ha impedito di esprimere tutto il suo potenziale è proprio questo: ha bisogno di sentirsi protagonista e sostenuto, altrimenti tende a perdersi. Il Napoli ha creduto in lui, ma Conte non gli sta concedendo la fiducia che forse si aspettava. È una situazione che andrà affrontata, anche perché il giocatore ha manifestato il suo disagio agli agenti e alle persone a lui vicine. Noa Lang è solo un esempio, ma non l’unico. Servirà tempo per chiarire e ricompattare l’ambiente. Il Napoli, dopo la sosta, dovrà leccarsi le ferite e ripartire con maggiore unità.