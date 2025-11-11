Mancini-Napoli, Romano smentisce: ADL vuole continuare con Conte

Aurelio De Laurentiis ha assunto una posizione molto chiara, smentendo ogni voce sulle dimissioni di Antonio Conte. Stando a quanto rivelato da Fabrizio Romano, il tecnico non ha mai presentato le dimissioni per lasciare immediatamente il Napoli. C’è stato un confronto tra le parti, come previsto e anticipato dallo stesso allenatore, e l’intenzione del presidente è chiara: continuare con Conte, dargli fiducia e mantenere la solidità che garantisce al progetto Napoli. De Laurentiis è stato molto esplicito a tutti i livelli, dalla dirigenza ai giocatori, tracciando così la strada da seguire. Ora l’obiettivo è ritrovare l’equilibrio interno, che non riguarda solo il presidente.

C’è stata tensione, soprattutto dopo la sconfitta di Bologna. Conte accetta con difficoltà questo tipo di sconfitte, e questo ha generato tensione, ma non significa che la stagione sia compromessa, sottolinea il collega. La sosta offrirà il tempo necessario al Napoli, a Conte e a tutte le parti coinvolte per sanare le ferite e ritrovare un’ambizione comune. Nulla è perduto nella stagione del Napoli. Per quanto riguarda Roberto Mancini, uno dei nomi circolati negli ultimi giorni, il club non si è mai messo in contatto con lui.