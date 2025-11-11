Sky, Modugno: "Sostituto di Anguissa? Piace Mainoo, ma ci sono perplessità”

Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto ai microfoni de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero: "La mia domanda in conferenza è servita a far emergere una prospettiva riguardo l’allenatore del Napoli con De Laurentiis che ha riconosciuto la centralità del tecnico, c’è un malessere che va oltre la partita di ieri, richiede ed esige un intervento perentorio. Ci vuole un’analisi nostra ma soprattutto della società e dei tifosi.

Il comunicato di De Laurentiis ribadisce la centralità della scelta fatta, e c’è anche un contratto anche di un anno e mezzo. Le parole di Conte riferite in questo momento sono relative a una difficoltà sua nel ritrovare la sua squadra. Può essere una questione di inconscio rigetto ad un certo metodo di lavoro, magari Conte ha una scarsa qualità persuasiva che aveva lo scorso anno ed ora no”.

Sui nuovi acquisti: “Parliamo di giocatori scelti all’interno di un range, spesso si dice lo ha voluto lui, ma ovviamente è inteso all’interno di un mercato quantitativo dove andavano cambiati tanti giocatori. L’avvio complicato di stagione ha favorito una riflessione sia a Conte che ai giocatori. Credo che questo sia normale, si dialoga nei momenti di difficoltà. La squadra è fragile dal punto di vista nervoso, non oso pensare che questa squadra non abbia le gambe la forza di ribaltare un risultato, specialmente a Novembre”.

Su Lukaku: “Sta lavorando molto e l’obiettivo è rientrare prima della Supercoppa, mi dicono che sta lavorando molto per raggiungere quest’obiettivo”.

Sulla difesa: “Ieri presi due brutti gol, sul gol Cambiaghi cambia passo, ma Rrahmani si fa anticipare e si fa sorprendere sul primo palo. Nel caso del secondo gol Elmas lascia troppo spazio sul cross e ancora una volta Rrahmani si lascia anticipare troppo facilmente”.

Su Conte: “Faccio fatica a pensare che lui possa cambiare il proprio metodo e la propria visione di calcio, non credo che si possa cambiare. Conoscendo il suo rigore ed il suo carattere credo che sia dura cambiare”.

Su Napoli: “Alla ripresa gli azzurri affronteranno una squadra con il cambio allenatore ed ha giocatori con valori”.

Sul mercato: “Mainoo è certamente un profilo che piace al Napoli per il centrocampo, ma c’è qualche riflessione. Si cerca un calciatore fisico che possa rimpiazzare Anguissa. Su Mainoo ci sono proprio queste perplessità: è ritenuto bravo ma non ancora così esplosivo fisicamente”.