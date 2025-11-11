Retroscena Lobotka, Tmw: aveva un prezzo fissato in estate, ma nessuno ci è arrivato

Le big europee hanno continuato a monitorare Stanislav Lobotka anche nell’ultima estate, ma nessuna è arrivata a soddisfare le richieste del Napoli: 40 milioni di euro, con una possibile apertura a 35, svela Tmw. Il principale ostacolo è l’età - oltre i 30 anni - in un mercato sempre più orientato verso profili giovani.

Il centrocampista era nel mirino di Barcellona e Manchester United, ma alla fine è rimasto in azzurro. Una scelta che può rappresentare un segnale per entrambe le parti: Lobotka guadagna oltre 4 milioni a stagione, e non è escluso che De Laurentiis in futuro scelga di puntare su un sostituto più giovane.