Ultim'ora Summit Conte-SSCNapoli, Moretto: “Previsto in queste ore per capire se e come proseguire"

"È previsto per queste ore un faccia a faccia tra la dirigenza del Napoli e Antonio Conte". Questo è l'aggiornamento che arriva da Matteo Moretto, che dopo le parole del tecnico in conferenza annuncia un colloquio chiarificatore tra tecnico e Aurelio De Laurentiis. Così scrive Moretto su X: "Incontro per capire come e se andare avanti insieme. Le parti analizzeranno nel dettaglio ogni aspetto di questo momento delicato".