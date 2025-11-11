Non solo il Napoli su Atta, Tmw: City, Barcellona e big italiane sul 2003 dell'Udinese

Arthur Atta continua a catalizzare l’attenzione dei top club italiani ed europei. Il centrocampista dell’Udinese, classe 2003, è tra le rivelazioni di questo inizio di stagione: personalità, continuità e duttilità ne hanno fatto uno dei punti fermi della squadra di Runjaic. Secondo TuttoMercatoWeb, emissari di Barcellona e Manchester City stanno monitorando costantemente le sue prestazioni, mentre in Serie A anche Napoli, Juventus, Milan e Inter hanno chiesto informazioni.

I Pozzo intendono trattenere il giocatore fino a fine stagione, ma in estate il salto in una big appare probabile. Nato a Rennes, Atta può agire sia da mezzala che da esterno destro, e in questa Serie A ha già collezionato 11 presenze su 11 (per un totale di 951 minuti), mettendo a referto 1 gol e 2 assist. A soli 22 anni, è ormai uno dei giovani più promettenti del campionato italiano e uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato.