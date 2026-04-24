Lang torna a Napoli, il Galatasaray ha scelto un altro esterno di Serie A

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Jonathan Rowe è diventato il vero gioiello del Bologna. Arrivato la scorsa estate per circa 19,5 milioni dopo il mancato affondo della Roma, l'esterno inglese ha visto il suo valore di mercato quasi raddoppiare in pochi mesi e ha attirato le attenzioni dei grandi club, con l'Aston Villa di Unai Emery e diverse big della Premier League come il Manchester United e il Chelsea sono pronte all'assalto estivo, così come il Galatasaray che non riscatterà Lang dal Napoli e che dunque potrebbe puntare su un altro giocatore di Serie A.

Come scritto da La Gazzetta dello Sport, nonostante negli scorsi giorni siano circolate indiscrezioni su un'offerta da 34 milioni già recapitata a Casteldebole, la società rossoblù ha già smentito. Ma con l'Europa che si allontana, il rischio di perdere l'inglese diventa concreto, soprattutto di fronte a offerte vicine ai 40 milioni di euro.