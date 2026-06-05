Atta-Napoli? Ds Udinese: "Valore alto: per me è un mix tra Zidane e Bellingham"

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Calciomercato Napoli, Arthur Atta è stato spesso accostato al club ma il ds dell'Udinese spara alto: partirà solo con un'offerta irrinunciabile

Gianluca Nani, direttore sportivo dell'Udinese, ai microfoni di TMW ha fatto il punto sulla situazione di calciomercato di alcuni dei suoi calciatori. Queste le sue parole a partire da Arthur Atta, centrocampista accostato anche al Napoli: "Non voglio vendere i migliori, ma a volte siamo costretti dalle circostanze. È un giocatore straordinario, che ha fatto un campionato straordinario, per me un mix tra Bellingham e Zidane, e questo vi fa capire che valore gli do. Non lo vorrei cedere, ma se dovesse succedere significherebbe che è arrivata un'offerta irrinunciabile per noi e per il giocatore. Se ne parla da tanto tempo, ma la nostra forza è aprire gli orizzonti del calciomercato: la storia dell'Udinese lo dimostra, tante squadre all'estero ci guardano".

Su Zaniolo: "Sta benissimo a Udine ed è contentissimo della scelta. Siamo un'isola felice, squadra e città dedicate al calcio. Da 30 anni la famiglia Pozzo è in Serie A pur senza budget di Milan, Inter, Napoli, Roma, Torino e altre. Sono orgoglioso di far parte di questo gruppo di lavoro".