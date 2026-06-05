Atta-Napoli? Ds Udinese: "Valore alto: per me è un mix tra Zidane e Bellingham"
Gianluca Nani, direttore sportivo dell'Udinese, ai microfoni di TMW ha fatto il punto sulla situazione di calciomercato di alcuni dei suoi calciatori. Queste le sue parole a partire da Arthur Atta, centrocampista accostato anche al Napoli: "Non voglio vendere i migliori, ma a volte siamo costretti dalle circostanze. È un giocatore straordinario, che ha fatto un campionato straordinario, per me un mix tra Bellingham e Zidane, e questo vi fa capire che valore gli do. Non lo vorrei cedere, ma se dovesse succedere significherebbe che è arrivata un'offerta irrinunciabile per noi e per il giocatore. Se ne parla da tanto tempo, ma la nostra forza è aprire gli orizzonti del calciomercato: la storia dell'Udinese lo dimostra, tante squadre all'estero ci guardano".
Su Zaniolo: "Sta benissimo a Udine ed è contentissimo della scelta. Siamo un'isola felice, squadra e città dedicate al calcio. Da 30 anni la famiglia Pozzo è in Serie A pur senza budget di Milan, Inter, Napoli, Roma, Torino e altre. Sono orgoglioso di far parte di questo gruppo di lavoro".
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro