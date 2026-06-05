Ultim'ora Napoli su Fini, non solo Obaretin nello scambio: un azzurrino può andare al Genoa

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Napoli e Genoa ottimisti per lo scambio Nosa Obaretin- Seydou Fini: nell'operazione può rientrare anche il difensore 2007 Christian Garofalo

La trattativa tra Napoli e Genoa per lo scambio di cartellini tra Nosa Obaretin e Seydou Fini entra nel vivo. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato Sky, c'è ottimismo per la chiusura dell'operazione, con una novità rispetto agli ultimi aggiornamenti: nello scambio potrebbe rientrare anche Christian Garofalo, difensore classe 2007 della Primavera degli azzurri. Il giovane talento azzurro sarebbe quindi pronto a trasferirsi in rossoblù come parte dell'accordo complessivo tra i due club.

Garofalo può essere la chiave, il Napoli aveva rifiutato Norton-Cuffy

La trattativa si arricchisce dunque di un nuovo nome dopo che nelle scorse ore il Genoa aveva tentato di inserire Norton-Cuffy nell'operazione, proposta rispedita al mittente dal Napoli, poco convinto dal profilo dell'esterno rossoblù. La dirigenza azzurra sta valutando con attenzione ogni dettaglio della trattativa, e l'inserimento di Garofalo sembrerebbe rappresentare la formula che potrebbe sbloccare definitivamente l'affare