Napoli-Zeballos, ad inizio settimana offerta ufficiale al Boca! Le cifre

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Napoli pronto all’assalto per Zeballos: offerta imminente al Boca Juniors.

Il Napoli accelera sul mercato e guarda con sempre maggiore interesse all’Argentina per rinforzare il reparto offensivo. Tra i profili seguiti con maggiore attenzione c’è Exequiel Zeballos, talento del Boca Juniors che da tempo figura nei radar della dirigenza azzurra. Dopo i contatti avviati nei mesi scorsi e una prima intesa di massima raggiunta con l’entourage del giocatore, il club partenopeo sarebbe pronto a passare alla fase operativa della trattativa. Il direttore sportivo Giovanni Manna lavora per anticipare la concorrenza e assicurarsi uno dei prospetti più interessanti del calcio sudamericano.

Offerta imminente al Boca Juniors per Zeballos

Secondo le indiscrezioni raccolte da Kiss Kiss Napoli, l’inizio della prossima settimana potrebbe coincidere con la presentazione di un’offerta ufficiale al Boca Juniors, valutata intorno ai 10 milioni di euro. La situazione contrattuale del classe 2002 rende l’operazione particolarmente delicata, considerando che il suo accordo con il club argentino scadrà a fine anno. Proprio questo elemento spinge sia il Boca a valutare una cessione immediata sia il Napoli a chiudere rapidamente l’affare. Zeballos gode inoltre dell’apprezzamento tecnico di Massimiliano Allegri, indicato come il principale candidato alla panchina azzurra, grazie alle sue caratteristiche di esterno offensivo veloce, creativo e abile nell’uno contro uno. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se la trattativa entrerà nella sua fase conclusiva.