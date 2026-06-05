Gila apre al Napoli! Romano: "Tentato da Champions e progetto. C'è un però..."
Mario Gila apre alla possibilità di andare al Napoli, che lo ritiene un obiettivo concreto per rinforzare il reparto difensivo. Il nuovo allenatore Massimiliano Allegri lo apprezza molto e il lato economico è facilitato dall'imminente scadenza di contratto: il calciatore dal canto suo è tentato dal progetto e dalla possibilità di giocare la Champions League. L'operazione però non è in stato avanzato e inoltre la Lazio fa muro, come riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano su YouTube: "Posso confermarvi, come vi ho detto nei giorni scorsi, che per il Napoli è un obiettivo importante. Importante nel senso che il Napoli a livello dirigenziale e con l'approvazione di Max Allegri vede Mario Gila come un profilo ideale: un anno dalla scadenza di contratto, conosce il campionato, è un giocatore che ha tutto, sa difendere, sa metterci leadership, veramente un giocatore apprezzatissimo.
Posso aggiungere che da parte di Mario Gila e chi gli sta vicino un'apertura al progetto Napoli c'è: il giocatore gradirebbe il Napoli come potenziale destinazione. Sa che non c'è solo il club azzurro su di lui, tra Italia ed estero, ma Mario Gila e il Napoli è un progetto che tenta, piace la possibilità di giocare la Champions League, insomma il giocatore aprirebbe. C'è però la Lazio che sta vendendo Romagnoli: dovesse cederlo, vorrebbe continuare a puntare su Gila anche a costo di perderlo a 0. Per il Napoli resta un giocatore apprezzatissimo, ma ripeto, per poter dire che è partita una vera e propria operazione bisogna aspettare questo tipo di passaggio".
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