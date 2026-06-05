Ultim'ora Gila apre al Napoli! Romano: "Tentato da Champions e progetto. C'è un però..."

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Calciomercato Napoli, Mario Gila apprezzatissimo da Massimiliano Allegri: la Lazio però pur di tenerlo potrebbe accettare di perderlo a 0 tra un anno

Mario Gila apre alla possibilità di andare al Napoli, che lo ritiene un obiettivo concreto per rinforzare il reparto difensivo. Il nuovo allenatore Massimiliano Allegri lo apprezza molto e il lato economico è facilitato dall'imminente scadenza di contratto: il calciatore dal canto suo è tentato dal progetto e dalla possibilità di giocare la Champions League. L'operazione però non è in stato avanzato e inoltre la Lazio fa muro, come riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano su YouTube: "Posso confermarvi, come vi ho detto nei giorni scorsi, che per il Napoli è un obiettivo importante. Importante nel senso che il Napoli a livello dirigenziale e con l'approvazione di Max Allegri vede Mario Gila come un profilo ideale: un anno dalla scadenza di contratto, conosce il campionato, è un giocatore che ha tutto, sa difendere, sa metterci leadership, veramente un giocatore apprezzatissimo.

Posso aggiungere che da parte di Mario Gila e chi gli sta vicino un'apertura al progetto Napoli c'è: il giocatore gradirebbe il Napoli come potenziale destinazione. Sa che non c'è solo il club azzurro su di lui, tra Italia ed estero, ma Mario Gila e il Napoli è un progetto che tenta, piace la possibilità di giocare la Champions League, insomma il giocatore aprirebbe. C'è però la Lazio che sta vendendo Romagnoli: dovesse cederlo, vorrebbe continuare a puntare su Gila anche a costo di perderlo a 0. Per il Napoli resta un giocatore apprezzatissimo, ma ripeto, per poter dire che è partita una vera e propria operazione bisogna aspettare questo tipo di passaggio".