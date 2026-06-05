Gila, il Napoli insiste! Sky: azzurri in pressing ma la Lazio non apre

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Calciomercato Napoli, pressing continuo per Mario Gila: bisogna convincere la Lazio che al momento non è intenzionata a cederlo

Il Napoli continua a lavorare alla pista Mario Gila: il club lo ritiene un obiettivo concreto per rinforzare il reparto difensivo e sta insistendo con la Lazio. Il nuovo allenatore Massimiliano Allegri lo apprezza molto e l'imminente scadenza di contratto ridurrebbe le cifre del trasferimento: il calciatore dal canto suo è tentato dal progetto e dalla possibilità di giocare la Champions League. I biancocelesti, però, per il momento non aprono: come riporta l'esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio, ad oggi il Napoli sta lavorando soprattutto per convincere la Lazio all'idea della cessione.

Calciomercato Napoli: Allegri pensa prima alla difesa

Non solo Mario Gila: il Napoli si sta muovendo sul calciomercato anche alla ricerca di un vice Giovanni Di Lorenzo. Il segnale è chiaro: per essere competitiva, la squadra ha bisogno di innesti nel reparto arretrato, in particolare un terzino destro ed un centrale. Se per quest'ultimo ruolo l'obiettivo principale sembra proprio il calciatore della Lazio, per la corsia si valutano diversi profili: Dodò della Fiorentina, Valincic della Dinamo Zagabria, Khalaili dell'Union SG, sono alcuni dei nomi in lista.