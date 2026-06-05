Il Napoli monitora Vlahovic, Tmw: "Allegri l'alleato giusto per convincerlo"

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Calciomercato Napoli, la situazione di Dusan Vlahovic è sott'osservazione dopo la separazione dell'attaccante serbo dalla Juventus

Lorenzo Di Benedetto, vice direttore di TuttoMercatoWeb.com, nel suo editoriale ha parlato dell'addio di Dusan Vlahovic alla Juventus e del suo futuro che potrebbe intrecciarsi con il Napoli. "Partiamo dalla certezza rappresentata dall'addio di Dusan Vlahovic alla Juventus: il serbo non ha fatto passi verso il club bianconero e inevitabilmente, viste le richieste non in linea con quello che è stato il suo rendimento degli ultimi quattro anni e mezzo, si è arrivati alla fumata nera. Una fumata nera che era ampiamente prevedibile ma che è stata certificata nell'ultimo summit di due giorni fa.

Difficile che il suo futuro, se queste saranno le richieste (8 milioni a stagione più corposo bonus alla firma), possa essere in Italia, anche se qualche pista è comunque aperta, soprattutto su una. I discorsi fatti fino a questo momento potrebbero in un certo senso intrecciarsi, in un'operazione che in un colpo solo arricchirebbe una squadra di Serie A e, chiaramente, non indebolirebbe il campionato. Il Napoli sta studiando la situazione e potrebbe avere in Massimiliano Allegri l'alleato giusto per convincere il serbo a sposare la causa azzurra. Questione di settimane e tutto sarà più chiaro. E allora non ci resta che aspettare":