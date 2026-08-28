Conferme su Woltemade: il Napoli chiede il prestito al Newcastle, ma serve una cessione
Il futuro di Noa Lang può diventare la chiave degli ultimi movimenti di mercato del Napoli. Nelle ultime ore è tornata a prendere quota la soluzione Galatasaray, soprattutto dopo le difficoltà incontrate dal club turco nella trattativa per Rafael Leao, sempre più indirizzato verso l'Aston Villa. Una cessione dell'olandese permetterebbe a Giovanni Manna di liberare spazio e risorse per concretizzare una delle operazioni già impostate per completare l'attacco di Massimiliano Allegri.
Gabriel Jesus in pole, ma il Napoli prova anche per Woltemade
Secondo La Repubblica, il primo nome sulla lista resta Gabriel Jesus dell'Arsenal, ma negli ultimi giorni ha guadagnato terreno anche Nick Woltemade. Il Napoli ha già chiesto al Newcastle la disponibilità a cedere il centravanti tedesco in prestito, ma anche questa pista è strettamente collegata al futuro di Lang: "L'operazione è legata alla cessione di Noa Lang. Se riuscirà a piazzare l'olandese, Manna potrà tentare di convincere i sauditi, proprietari del club inglese". Prima l'uscita dell'ex PSV, dunque, poi l'assalto al nuovo attaccante.
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