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Non solo Folorunsho: anche Ngonge passa dal Napoli al Monza con la stessa formula

Non solo Folorunsho: anche Ngonge passa dal Napoli al Monza con la stessa formulaTuttoNapoli.net
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Oggi alle 14:52Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone
Cyril Ngonge lascia Napoli per trasferirsi al Monza. Operazione in prestito con diritto di riscatto: i due club stanno completando lo scambio dei documenti.

Non soltanto Michael Folorunsho: il Monza è pronto ad accogliere anche Cyril Ngonge dal Napoli. Come riportato da Sky Sport, in queste ore l'attaccante belga sosterrà le visite mediche necessarie per completare il trasferimento in biancorosso. I due club stanno procedendo con lo scambio dei documenti, passaggio che precede la definizione dell'operazione. Per Giovanni Manna si tratta dunque di un'altra uscita ormai vicinissima alla conclusione dopo quella dello stesso Folorunsho.

Ngonge al Monza in prestito con diritto di riscatto

Definita anche la formula del trasferimento: Ngonge passerà dal Napoli al Monza in prestito con diritto di riscatto. Una nuova opportunità per l'attaccante, pronto a lasciare gli azzurri per trovare maggiore continuità in questa stagione. Giornata particolarmente movimentata dunque per il club brianzolo: oltre a Ngonge e Folorunsho, sono infatti previste anche le visite mediche di Jan Ziolkowski, destinato a sua volta a trasferirsi al Monza con la formula del prestito. Per Ngonge, invece, restano ormai soltanto gli ultimi adempimenti prima della firma.